“Le figure femminili a Terina” incontro all’Uniter domani

Continua il calendario di appuntamenti della Università della Terza Età e del tempo libero di Lamezia Terme, in occasione, tra l’altro, del mese di marzo che l’Uniter ha voluto dedicare per intero alle donne.

Domani, alle 17 presso la sala di via Misiani 4/bis, si parlerà delle “Figure femminili a Terina tra mito e realtà storica”. A relazionare, per quello che si prospetta come un argomento di notevole interesse storico e mitologico, che riguarda il nostro territorio, saranno presenti Giovanna De Sensi Sestito e Stefania Mancuso.

Giovanna De Sensi Sestito ha insegnato Storia Greca all’Università della Calabria e si è occupata di problemi di storia politica e sociale, oltre che di tradizioni storiografiche riguardanti la Sicilia e la Magna Grecia dall’età arcaica all’età romana. Stefania Mancuso insegna Archeologia Classica all’Università della Calabria e ha condotto da archeologa diverse campagne di scavo collaborando a progetti scientifici della Soprintendenza Archeologia della Calabria. Entrambe le studiose hanno all’attivo numerose pubblicazioni scientifiche.