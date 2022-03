Per Pasqua la community Igers Lamezia Terme lancia “#uMiagliuUavuDaCuzzupa”

Pasqua si avvicina e la social community Igers Lamezia Terme vuole raccontarla anche quest’anno con il challenge fotografico “#uMiagliuUavuDaCuzzupa”.

Dolci, salati, momenti di fede, pranzi in famiglia, tradizioni vecchie e nuove: si invita a condividere i momenti più belli delle festività pasquali lametine su Instagram e facebook con l’hashtag #uMiagliuUavuDaCuzzupa e #IgersLameziaTerme.

“In un momento drammatico per l’umanità, in cui a ogni ora del giorno la comunicazione è monopolizzata da immagini di dolore e di morte, proviamo a raccontare il bello e il buono che resiste, nonostante tutto”, è il messaggio lanciato, “riempiamo i social di momenti di bellezza e di umanità, partendo dalla nostra città e dai nostri quartieri, per lanciare simbolicamente all’umanità intera un messaggio di pace e speranza”.