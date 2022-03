Continua “Orào” al TIP Teatro con la poesia di Marco Ammendola

Continuano gli incontri della rassegna letteraria #orào #poichéhovisto presso la Biblioteca Galleggiante dello Spettacolo del TIP Teatro. La rassegna, che i ragazzi del TIP hanno dedicato all’amico e poeta Ayman Al-Bawab scomparso l’anno scorso, è dedicata a tutti quei libri che stimolano la riflessione sul senso del presente, pensata come momento di incontro informale, in cui il dialogo collettivo predomina sul monologo.

Domani, giovedì 24 marzo alle ore 18:00, sarà ospite Marco Ammendola con la sua nuova silloge “Serotonina Collettiva” (Librellula, 2022).

Si tratta della seconda pubblicazione per Ammendola, giovane poeta lametino che da anni è attivo nel tessuto socioculturale e politico della città. Ferdinando Cimino, nella prefazione al libro, ha scritto: “quella messa in campo da Marco Ammendola è una terapia di gruppo, il suo obiettivo è coinvolgere il maggior numero di lettori possibile in questo viaggio avvincente tra versi intensi, ritmo cadenzato e un lessico sapientemente selezionato al punto da risultare quasi medicamentoso […]. Nelle sue riflessioni il poeta non propone soluzioni ma fornisce gli strumenti per coglierle autonomamente mediante l’abbattimento di qualsiasi barriera fisica e mentale che regna nell’inconscio di ognuno di noi”.