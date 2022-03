“Unlocked. Genitori ed educatori durante e dopo la pandemia” il libro di Tiziana Iaquinta all’Uniter

Continuano gli incontri della Università della Terza Età e del tempo libero. Domani, venerdì 25 marzo, alle 17 presso la sala di via Misiani 4/bis, sarà ospite Tiziana Iaquinta con il suo recentissimo libro edito Il Mulino: “Unlocked. Genitori ed educatori durante e dopo la pandemia”.

Da tempo si nota come adulti e genitori abbiano atteggiamenti e comportamenti sempre più lontani dalla loro età e sempre più vicini, per non dire sovrapposti, a quelli dei propri figli adolescenti e preadolescenti. L’emergenza sanitaria e i lockdown hanno reso questi comportamenti ancora più contraddittori e irrazionali. Crescono i conflitti nella relazione genitori‐figli, i disagi da eccesso di prossimità, e aumentano anche indifferenza, incapacità o non volontà nell’osservanza delle regole, sempre più vincolanti a seguito degli interventi del governo. In questo volume, l’autrice ci accompagna nel mondo della relazione educativa al tempo del Covid e mostra a noi adulti e genitori come è cambiata, quali aspetti la pandemia ha esasperato, quali ricadute permangono tuttora e come possiamo affrontarle.

Tiziana Iaquinta insegna Pedagogia generale e sociale all’Università Magna Grecia di Catanzaro. Tra le sue altre pubblicazioni, Ciao Caterina. Lettera sulla soglia (Armando, 2011); La fragilità, il silenzio, la speranza (Aracne, 2014); Generazione TVB (con Anna Salvo, il Mulino, 2017), Eravamo felici (Algra, 2018).