L’odontoiatria forense dall’antropologia alle sale di tribunale all’Uniter con Paola Ziarelli

Archiviato l’intenso mese di marzo che l’Uniter ha dedicato per intero alle “voci di donne”, e dopo il partecipato incontro con la storica Daniela Luigia Caglioti, proseguono gli incontri organizzati dalla Università della Terza Età e del tempo libero di Lamezia Terme.

Domani, alle 17, come sempre presso la sala di Via A. Misiani 4/bis, si parlerà de “Il ruolo dell’odontoiatria forense: dalle indagini antropologiche alle sale di tribunale” insieme a Paola Ziarelli.

L’odontoiatria forense è quella disciplina che si occupa delle questioni medico-legali relativamente alla branca Odonto-Stomatologica e che, pertanto, riguardano fatti o condotte inerenti l’Odontoiatria ed i relativi riflessi in ambito giuridico.

Paola Ziarelli ha conseguito la laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena nel 2001. Specializzata in ortodonzia e costantemente aggiornata sulle varie branche dell’odontoiatria (estetica e conservativa, endodonzia, gnatologia, chirurgia, protesi dentaria) è socia fondatrice e vicepresidente dal 2015 dell’Associazione di medici e dentisti A.M.O. C., oltre che organizzatrice di corsi di formazione e aggiornamento professionale per medici odontoiatri.