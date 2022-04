“L’arca di Mosè”, il libro di Antonio Mario Sestito domani all’Uniter

Continuano gli appuntamenti dell’Università della Terza Età e del tempo libero di Lamezia Terme. Domani, alle 17, presso la sala di Via A. Misiani 4/bis sarà ospite Antonio Mario Sestito, autore de “L’arca di Mosè. Una storia semplice” (Città del Sole, 2021). Relazionerà sul libro Barbara Pasqua.

Il libro:

Perché leggere la Bibbia? Può suscitare ancora interesse leggere di un Dio degli eserciti, un Dio vendicativo, un Dio che sentiamo sempre più lontano? La risposta è sì, perché conoscere la Bibbia significa arricchire il proprio sapere, penetrare i princìpi costitutivi della civiltà occidentale, riconoscere i paradigmi che tracciano il perimetro del discorso intorno al quale da oltre due millenni dibatte la modernità. Ma leggere l’Antico Testamento senza una guida non è semplice, molti passaggi possono risultare incomprensibili. “L’arca di Mosè” ripercorre la storia del popolo di Dio, da Genesi a 2 Re (12 libri), tramite il racconto, in prima persona, dei protagonisti che si susseguono lungo il viaggio verso la terra promessa, dipanando questioni ed intrighi in un sorprendente dialogo con il lettore.