Parte la rassegna OrmeggiPreview con Rino Garro ed il libro “Alright, Compà”

Parte la rassegna OrmeggiPreview, un calendario di iniziative che accompagnerà il pubblico alla prossima edizione di Ormeggi, il Festival Letterario di Open Space APS.

Il primo appuntamento è in calendario per giovedì, dalle 18:30, presso il Chiostro Caffè Letterario di Lamezia Terme.

L’autore Rino Garro presenta il libro “Alright, Compà” edito Rubbettino. Modera l’incontro Daniela Grandinetti con interventi di Ippolita Luzzo, Antonio Chieffallo e Pasquale Allegro.

Rino Garro nasce a Rovito in provincia di Cosenza. Vive e lavora a Firenze, città nella quale insegna. Ha scritto diversi racconti e contributi per numerose antologie. “Alright, compà” è il suo primo romanzo.

“Alright, tutto a posto, compa’, sembra il mantra di laureati ultra trentenni alla ricerca di un lavoro adeguato e di un’identità sociale. Il protagonista è un insegnante precario in fuga da sé. Da qualche tempo Firenze gli appare scolorita, orizzonte piatto; mentre i suoi sodali, che vivono una condizione simile, hanno preso a galleggiare come nebbia giallastra. Decide allora di raggiungere un vecchio amico, anche lui del Sud, proprietario nei dintorni di Manchester di un ristorante nel quale anni prima era stato a servire e a lavare piatti e tazzine.

Il viaggio-pellegrinaggio in un’Inghilterra fredda e piovosa diventa una sfida che può portare alla rinascita. Le serate afterhours al ristorante – allegre di musica, di sensualità, di fraterna amicizia – sono appigli per non andare alla deriva. Tra i ricordi degli anni trascorsi e forti bevute, tra sensazioni di vuoto, di smarrimento e di malinconia, poco a poco una luce sembra filtrare dai cieli spessi del Nord, e l’animo aprirsi alle speranze di un nuovo futuro. Un romanzo generazionale, scritto con tratti di penna che lasciano il segno.”

L’incontro è organizzato da Open Space APS e Chiostro Caffè Letterario. Nel rispetto della normativa vigente atta a contenere il contagio da Covid-19 è strettamente consigliato recarsi nel luogo dell’iniziativa almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio.”