“La Criminologia e le sue declinazioni” domani all’Uniter

Continuano gli appuntamenti dell’Università della Terza Età e del tempo libero di Lamezia Terme. Venerdì 22 aprile, alle 17:30, presso la sala di Via A. Misiani 4/bis, si parlerà della Criminologia e delle sue declinazioni, con Giusy Pansino (medico criminologa) e Simona Pensabene (criminologa grafologa), rispettivamente titolare e referente dell’Associazione Aescrim di Lamezia Terme.

Sarà occasione di scoperta di una scienza, la Criminologia, che da sempre incuriosisce per la sua ecletticità metodologica che ne fa luogo di applicazione di conoscenze acquisite in vari contesti e, in realtà, appartenenti a diversi ambiti disciplinari.

Non a caso, dal punto di vista storico, la criminologia ha spaziato dai suoi albori illuministi (XVIII secolo) al positivismo ottocentesco influenzato dalle nuove scienze umane (psicologia, sociologia, antropologia), fino ad approdare, in tempi più recenti, agli approcci più propriamente psicologici e psicopatologici.