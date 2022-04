Per il “World Book Day” al Chiostro una rosa in cambio di ogni libro donato

Il 23 aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Libro e della Lettura, prende il via la storica manifestazione nazionale di incontri con autori ed editori “Maggio dei Libri 2022”, presentazioni di libri e manifestazioni culturali che, anche quest’anno, vedrà la partecipazione del Sistema Bibliotecario Lametino e delle biblioteche della città di Lamezia Terme e del comprensorio con un ricco programma di iniziative.

Per il “World Book Day” il Sistema Bibliotecario Lametino riprende la tradizione catalana che ogni anno, il 23 aprile, festeggia Sant Jordi patrono della città di Barcellona e della Catalogna e che si celebra con lo scambio rosa/libro. Per l’occasione sarà possibile donare un libro alla biblioteca e in cambio ricevere una rosa.

L’evento si terrà sabato a partire dalle 18 presso il Chiostro Caffè Letterario a Lamezia Terme. Regala un libro alla biblioteca della tua città ed in cambio riceverai una rosa.