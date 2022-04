Il maggio dell’Abbazia Benedettina di Sant’Eufemia in attesa dell’apertura degli altri beni culturali lametini

Con la bella stagione ripartono le attività all’interno dell’Abbazia Benedettina di Sant’Eufemia: per tutto il mese di maggio i tirocinanti del Servizio Civile Universale in servizio presso il Comune di Lamezia Terme accompagneranno alla visita chiunque vorrà visitare il bene culturale.

L’attività di valorizzazione delle emergenze archeologiche è tra le priorità dell’Assessorato alla Cultura e l’accessibilità alla visita, dovrà nei prossimi tempi essere estesa ai restanti siti archeologici del territorio, una volta completate le operazioni burocratiche e manutentive relative alle strutture.

“Il maggio in Abbazia è stato promosso dai ragazzi del SCU – dichiara l’Assessore alla Cultura Giorgia Gargano – che concludono il loro anno di impegno in Comune con un vero dono alla città, supportando con entusiasmo, competenza e generosità numerose attività dell’amministrazione”.

“Le aperture mattutine sono state pensate per gli studenti e i loro insegnanti in questo ultimo mese di scuola. Sarà loro garantita una visita di qualità, adatta a tutte le fasce d’età, che sappia restituire il senso della storia dell’abbazia nel suo dialogo con il paesaggio nel quale è inserita Alla base – conclude l’assessore Gargano – c’è il progetto di rendere il parco uno spazio di uso e frequentazione quotidiana per i lametini, un luogo di affezione e di abitudine al bello dove si possa passeggiare anche in compagnia dei propri animali domestici, dove i bambini possano giocare liberamente in mezzo ai ruderi e agli alberi. Presto partirà anche l’organizzazione di eventi e incontri estivi come contributo di un luogo carico di storia a un’estate di ripartenza e di speranza per tutti”.