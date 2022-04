Ritorna Farecritica con una rassegna letteraria che prepara il terreno per la futura terza edizione.

Farecritica è il primo festival interamente incentrato sulla critica, che spazia nei vari settori dal cinema al teatro, dalla musica alla letteratura. L’evento è stato ideato da Gianlorenzo Franzì, critico cinematografico e collaboratore di Cinematografo di RaiUno, Ciak e Taxidrivers.

Un plauso speciale è venuto dal direttore del mensile Sipario (rivista da edicola, punto di riferimento per la critica teatrale), Mario Mattia Giorgetti, autore, attore e critico teatrale, che entusiasta del concept di Farecritica da quest’anno affiancherà Franzì nella direzione artistica del Festival.

Farecritica Preview è una anticipazione dal gusto letterario: interno al cartellone del Maggio dei Libri, infatti, è prevista una minirassegna dal 28 aprile al 27 maggio. Farecritica Preview intreccerà il ruolo di autori e critici, in quanto i protagonisti dei vari appuntamenti saranno ora scrittori, ora critici, in un valzer dei ruoli particolarmente fecondo e affascinante, che permetterà di mettere a nudo gli aspetti creativi della scrittura così come della critica intesa come approccio di lettura.

Si parte con Ippolita Luzzo, che insieme a Salvatore D’Elia parlerà del successo della Dareide, ed. Città Del Sole, e insieme del suo personalissimo Regno della Litweb che quest’anno festeggerà il decimo compleanno: ad inaugurare l’incontro, proprio Giorgetti di Sipario.

Il 4 maggio si prosegue con Il Profumo Della Cioccolata Calda: l’autrice Mirella Samele ne parlerà con proprio con la Luzzo e con un’altra ospite, Stella Greco.

L’11 maggio l’appuntamento di mezzo, il terzo, metterà al centro due libri, Le Mani In Tasca di Daniela Grandinetti e Noi Siamo I Morti, l’esordio di Franzì con un romanzo lungo di genere horror-cyberpunk, entrambi editi da Augh Edizioni di Roma. I due autori si interrogheranno a vicenda sulle loro opere.

Si prosegue il 18 maggio con Marco Ammendola che porterà il suo Serotonina Collettiva: dopo la prima presentazione al Tip Teatro, Ammendola dialoga con Simona Bagnato riguardo la sua seconda raccolta di poesie, per Librellula Edizioni.

Ultimo appuntamento, il 27 maggio: l’assessore alla Cultura di Lamezia Terme Giorgia Gargano chiuderà la mini rassegna presentando due libri illustrati, Gelsomina e Le Fate Del Castello e Ligea. Entrambi editi da Librellula Edizioni della giornalista ed editrice (e autrice di uno dei testi) Annamaria Persico e illustrati dall’autrice e critica teatrale Valentina Arichetta, Gelsomina e Ligea sono le prime due graphic novel ispirate a una fiaba e una leggenda del territorio calabrese.