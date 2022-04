Sabato al Chiostro presentazione de “la compagnia del lupo e la quarantesima porta”

Il libro “la compagnia del lupo e la quarantesima porta”, dello scrittore di origini lametine Riccardo Cristiano, si terrà sabato alle 18 a Lamezia Terme presso il Chiostro Caffè Letterario nel complesso di San Domenico, in collaborazione con l’Associazione Open Space APS e Liberi.Tv.

Interverrà l’autore Riccardo Cristiano, l’editore Marco Marchese, l’illustratrice Laura Fedele e l’esperto conoscitore dei luoghi lametini Luigi Serafino Gallo, con la moderazione di Open Space APS.

La narrazione del libro è una ricerca di sé, la compagnia dell’amicizia vera, disinteressata, la difesa della propria terra e della natura, ma anche una storia archeo-fantasy che conduce il lettore in un mondo nel mondo. Il personaggio del lupo, il branco che ha scelto di seguirlo nelle sue avventure, rappresentano un passaggio chiave nella vita della storia stessa. Scopriranno così, che non tutto è come appare, dovendosi confrontare e lottare contro chi vorrebbe far prevalere l’interesse di pochi sul bene di tutti. L’ambientazione calabrese, sullo sfondo di Lamezia Terme con le sue montagne, mostreranno all’avventore che si cimenterà nella lettura, ricordi di un tempo che sembrava dimenticato.

Riccardo Cristiano, laureato in Lettere Moderne, scrive per la testata online Lameziaterme.it ed è Presidente di Liberi.tv. La compagnia del lupo e la quarantesima porta, è la sua seconda fatica letteraria; nata “per caso” da una vicenda personale.