Dal 29 aprile al 2 maggio lo staff di Wikimedia Italia ha fatto base logistica a Lamezia Terme

Dal 29 aprile al 2 maggio lo staff di Wikimedia Italia e i volontari dei progetti sono stati ospiti della città di Lamezia Terme, che è stata la base operativa di una serie di visite a tutta la regione Calabria.

Da Cosenza a Reggio Calabria, da Gerace ad Amantea e Tiriolo, ma passando anche per i paesini dell’entroterra meno noti, i wikimediani si sono sparsi per il territorio calabrese, per documentare su Wikimedia Commons, Wikipedia e Wikidata e su OpenStreetMap (“la Wikipedia delle mappe”) le bellezze calabresi.

L’abbazia benedettina di Sant’Eufemia, il Bastione di Malta e Sant’Eufemia Vetere sono state solo alcune delle attrazioni di Lamezia Terme visitate e documentate online dai wikimediani.

La Calabria ha un grande patrimonio storico e artistico, ancora poco documentato sui progetti Wikimedia. Per questo, nel 2022, grazie all’aiuto dei volontari, Wikimedia Italia si vuole impegnare per aumentare i contenuti legati alla Calabria disponibili sui progetti collaborativi.

Oltre a mappare le strade e i borghi della regione e raccogliere foto dei monumenti di cui l’area è ricca, la wikigita è stata anche l’occasione per gettare le basi per l’organizzazione della nuova edizione di Wiki Loves Calabria: il concorso locale di Wiki Loves Monuments, che si svolgerà a settembre.