Mostra Eidos tutte le forme descrittive della bellezza a Catanzaro

Sarà inaugurata giovedì 5 maggio alle ore 17.30 la mostra d’arte “EIDOS-TUTTE LE FORME DESCRITTIVE DELLA BELLEZZA” degli artisti Carmela Bueti, Rosella Cerra, Nadia Emmanuele. Il M° Valerio Capoccia, a causa di un imprevisto non sarà presente, ma avremo l’onore ed il piacere di avere il M° Renzo Eusebi con le sue pitto-sculture.

Pittura, scultura e fotografia in mostra accompagnate dalle diverse forme dell’arte e della bellezza. La poesia, la letteratura, la musica, la danza, il benessere saranno espresse in un fitto programma di eventi con molti ospiti.

Al vernissage sarà presente il critico d’arte Gastone Ranieri Indoni, curatore della mostra che la mattina successiva, il venerdì 6, alle ore 10.30 presenterà la storica rivista d’arte FSM, da lui fondata nel 1979, in un incontro con artisti e appassionati d’arte.

Introdurranno la mostra il sindaco di Taverna Sebastiano Tarantino ed il presidente dell’UNPLI Calabria Pippo Capellupo.

Al Finissage del 22 maggio sarà presente la dott.ssa Antonella Beatrice Bongarzone in dialogo con gli artisti

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Catanzaro, del Comune di Taverna, dell’UNPLI Catanzaro e dalla Proloco di Catanzaro.