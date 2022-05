La magia di Giacomo Leopardi al Sabato del Villaggio con la studiosa internazionale Fabiana Cacciapuoti

Sabato alle 18, nella cornice del Seminario Vescovile di Lamezia Terme, terzo appuntamento della rassegna «Il Sabato del Villaggio» con Fabiana Cacciapuoti, tra le più importanti studiose a livello internazionale dell’opera di Giacomo Leopardi.

Per il direttore artistico Raffaele Gaetano «un evento d’eccezione destinato a fissarsi nella memoria del nostro pubblico. Con Fabiana rievocheremo la parabola di quello che giustamente viene annoverato tra i maggiori poeti e filosofi di sempre, capace di incidere profondamente nella storia della cultura con opere come i Canti, lo Zibaldone e le Operette morali. Ma la nostra ospite è anche una raffinata conoscitrice della biografia e della psicologia di Leopardi. Per questo intraprenderemo insieme un ulteriore viaggio al fine di chiarire l’incidenza della vita nell’opera del grande recanatese».

Fabiana Cacciapuoti, a lungo curatrice del «Fondo Leopardiano» della Biblioteca Nazionale di Napoli, ha conseguito il Doctorat d’État presso l’Università Sorbona di Parigi. Membro del comitato scientifico del Centro Nazionale di Studi Leopardiani è stata presidente del Centro Mondiale della Poesia «Giacomo Leopardi». Ha curato la fondamentale edizione tematica in 6 volumi dello Zibaldone (Donzelli) e quella rivista in un unico volume (Donzelli, 2014; Feltrinelli, 2019). Rilevante anche il suo L’Infinito e la ginestra (Donzelli). Ha ideato e curato la mostra: Il corpo dell’idea. Immaginazione e linguaggio in Vico e Leopardi.

Il «Sabato del Villaggio» è promosso esclusivamente da partners privati che hanno inteso legare il proprio nome a una rassegna di alta cultura che rappresenta un esempio di come l’imprenditoria può generare positività per il territorio.