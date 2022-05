Domani presentazione del libro della scrittrice Patrizia Fulciniti, “Filastrocche per l’anima”

Domani alle 17:30, nella sede dell’Uniter in via Misiani 4/bis, si terrà la presentazione del libro della scrittrice Patrizia Fulciniti, “Filastrocche per l’anima”, Bibler Edizioni.

Interverranno in qualità di relatori: Teodolinda Coltellaro, critico d’arte, Oreste Sergi Pyrrò, narratore d’immagini, Gianni Paone, scrittore nonché presidente dell’Associazione “Terra di Mezzo”. L’incontro sarà contrappuntato da letture a cura di Patrizia Fulciniti e Gianni Paone, i quali proporranno filastrocche estrapolate dal libro.

Il libro, in elegante veste grafica, rappresenta una delle più recenti fatiche letterarie dell’autrice che sceglie la struttura linguistica della filastrocca, la sua musicalità e il suo ritmo metrico, per parlare di tematiche profonde e sostanziali che attraversano e scandiscono il vivere individuale e collettivo, quali la diversità, la verità, la pace, la guerra, le migrazioni, il dolore, il tempo come misura della vita, l’immaginazione e la fantasia che la rendono lieve.

Sono filastrocche per l’anima, come recita il titolo, poiché in esse l’anima di ciascuno può trovare rifugio e ristoro, nutrendo pensieri erranti, nuove dimensioni di quiete e spazi di luce.

Patrizia Fulciniti è scrittrice, esperta di didattica, ha condotto e conduce workshop di scrittura creativa, di lettura espressiva e teatro. Ha scritto numerosi libri con alcuni dei quali ha partecipato a più edizioni del Progetto Gutenberg Ragazzi (“Picchio Verdicchio” -edizioni Falzea, “Il teorema del tempo” -Falco editore, “C’era una volta una volta non c’ero”, Falco editore). Nel 2021 ha pubblicato le “Filastrocche per l’anima” e il libro di favole “Storie di lacci, parole e abbracci” ambedue editi da Bliber, marchio dell’Associazione Terra di Mezzo. Ha inoltre scritto con Gianni Paone “Dell’amore senza tempo” – edizioni Periferia, “La tredicesima luna” -Pellegrini editore, “Sotto un manto di stelle” – Falco editore.” È da anni lettrice volontaria per Cepell.