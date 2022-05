La contessa Olimpia Leopardi ospite a Il Sabato del Villaggio

Davanti a un folto e qualificato pubblico la studiosa di fama internazionale Fabiana Cacciapuoti, a lungo curatrice del «Fondo Leopardiano» della Biblioteca Nazionale di Napoli, ha ripercorso il profilo umano e intellettuale di Giacomo Leopardi nel terzo atteso appuntamento del Sabato del Villaggio. All’evento ha presenziato in via eccezionale la contessa Olimpia Leopardi, discendente diretta del poeta ed erede della sua universale memoria.

Tante le sollecitazione del direttore artistico Raffaele Gaetano in un evento sul filo della grande letteratura. In particolare, al centro del fitto dialogo con Fabiana Cacciapuoti sono stati i Canti, lo Zibaldone e le Operette morali, capolavori leopardiani che ancora oggi rompono gli ormeggi delle consuetudini e della banalità della vita. Ma la Cacciapuoti ha dimostrato di avere anche una profonda conoscenza della biografia leopardiana, dagli anni recanatesi sino all’epilogo napoletano. Per questo ha intrapreso insieme al pubblico un ulteriore viaggio al fine di chiarire l’incidenza della vita nella sua opera.

A fine serata Raffaele Gaetano ha annunciato l’ospite del prossimo evento in cartellone sabato 28 maggio: il noto uomo politico Marco Follini, tra le figure più riconoscibili della politica italiana degli ultimi decenni, che onorerà con la sua ambita presenza il cartellone rievocando la figura di Aldo Moro.

Il Sabato del Villaggio è promosso esclusivamente da partners privati che hanno inteso legare il proprio nome a una rassegna di alta cultura che rappresenta un esempio di come l’imprenditoria può generare positività a più livelli per un intero territorio.