Oggi pomeriggio presentazione de “Vita semplice di fra’ Francesco di Paola in Calabria (1416-1483). Tra storia, nuove ipotesi e flashback Minimi”

Nell’Ambito della rassegna Maggio dei Libri, sarà presentato questa sera, alle 18, “Vita semplice di fra’ Francesco di Paola in Calabria (1416-1483). Tra storia, nuove ipotesi e flashback Minimi”, scritto da Padre Giovanni Cozzolino.

Nello spazio della tipografia Perri, il sacerdote minimo condividerà il suo ultimo lavoro edito Grafichéditore. Un innovativo lavoro di ricerca introspettiva sulla vita del santo, che il sacerdote minimo ha affrontato per cercare di cogliere quelle sfumature di umana semplicità vicina alla nostra umanità.

Il Santo, patrono della Calabria, figura poliedrica, uomo intellettuale, politico, religioso e cittadino del mondo, viene presentato ora, da una prospettiva particolare che lo trasporta nella nostra dimensione di semplicità familiare, un aspetto dunque, che lo avvicina alla nostra fragilità, consegnandolo però, alla coscienza collettiva, quale uomo del nostro tempo se pur Santo di umana carità.

La parola semplice, modus operandi del lavoro, rende leggibile la complessità di un Santo che ha insegnato a tutti come a “Chi Ama Dio tutto è possibile”, ripresentandolo ai suoi fedeli però, come fra’ Francesco di Paola in Calabria.

Un vademecum per i giovani che possono attraverso questo volume, entrare nell’intimità di un santo che riesce a scandire ogni attimo delle nostre semplici giornate, indirizzandole però verso la santità.

Durante la serata che vedrà la preziosa presenza del professore Filippo d’Andrea, vi sarò una gaia parentesi musicale con alcuni bravi dedicati ed incentrati proprio sul Santo minimo.