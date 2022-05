Incontro mercoledì all’Uniter con la poesia di Maurizio Gimigliano

“L’amore accompagna la nostra vita in ogni momento e noi aspettiamo l’amore. Perché sappiamo che ci cambierà e ci mostrerà quella parte di noi che non conosciamo e che a volte ritroviamo in una poesia.” Recita così la sinossi della raccolta poetica di Maurizio Gimigliano (ingegnere chimico con la passione per la poesia), “Arriverai” (Libritalia), che sarà presentato, insieme all’autore, questo mercoledì presso la sede dell’Università della Terza Età e del tempo libero di Lamezia Terme, in Via Misiani 4/bis, come sempre alle 17:30.

Sarà con lui l’amico e pittore Paulo Miranda che ha realizzato la bella copertina del libro. Si parlerà di poesia, di vita e d’amore, il sentimento universale capace di riempire il cuore di ogni uomo che voglia accoglierlo.