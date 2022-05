Iniziato il confronto per trovare il tema 2022 delle iniziative organizzate da “Ali Sul Mediterraneo”

Ogni anno “Ali Sul Mediterraneo” fa ruotare le sue manifestazioni su un tema di attualità proposto dai soci e democraticamente scelto. La commissione che si è riunita nel Chiostro San Domenico a Lamezia Terme ha sintetizzato le varie proposte, scaturite da una accesa e costruttiva discussione, per la nuova edizione 2022; quelle accreditate dalla commissione sono: il valore della Cooperazione, la democrazia e la pace, le energie rinnovabili, agricoltura e biodiversità.

All’ incontro erano presenti : la consulente Patrizia Maiello, il direttore di www.curinga-in.it Cesare Natale Cesareo, la docente Stefania Rotella, l’antropologa Rosamaria Limardi, Il commercialista Enzo Ciccia, la docente Elena Andricciola, lo chef Luca Caligiuri, la fotografa Teresa Talarico, l’operatore sportivo Giovan Battista Malacari, il Consulente finanziario Valentino Di Rende, presidente associazione Nico Serratore, la direttrice artistica Cristina Medaglia, In collegamento da Roma l’ingegnere Fabio Aiello, In collegamento da Pizzo il docente Emilio Valente, In collegamento da Curinga la notaio Maria Elena Pizzonia.

Non è mancato l’ accenno all’ eventuale gemellaggio con la città di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, che fa seguito ai Gemellaggi Culturali degli anni precedenti , ricordiamo Palermo , Matera e la mancata Parma (per Covid).