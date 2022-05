Questa sera ultimo appuntamento di FareCritica Preview: l’assessore alla Cultura di Lamezia Terme Giorgia Gargano chiuderà la mini rassegna letteraria presentando due libri illustrati, Gelsomina e Le Fate Del Castello e Ligea. Entrambi editi da Librellula Edizioni e illustrati dall’autrice e critica teatrale Valentina Arichetta, il primo con i testi della giornalista ed editrice Annamaria Persico, Gelsomina e Ligea sono le prime due graphic novel ispirate a una fiaba e una leggenda del territorio calabrese e lametino in particolare.

Farecritica Preview intreccerà il ruolo di autori e critici, in quanto i protagonisti dei vari appuntamenti sono stati ora scrittori, ora critici, in un valzer dei ruoli particolarmente fecondo e affascinante, per mettere a nudo gli aspetti creativi della scrittura così come della critica intesa come approccio di lettura.

Farecritica è il primo festival interamente incentrato sulla critica, che spazia nei vari settori dal cinema al teatro, dalla musica alla letteratura. L’evento è stato ideato da Gianlorenzo Franzì, critico cinematografico da vent’anni e collaboratore di Cinematografo di RaiUno, Ciak e Taxidrivers; e diversi gli ospiti delle prime due edizioni, che hanno ricevuto un’accoglienza calorosa anche e soprattutto tra gli addetti al settore.