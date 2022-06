Domenica apertura pomeridiana per il museo archeologico in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia (European Archaeology Days) il Museo archeologico lametino presenta la programmazione dell’evento “Scopri il reperto, scopri il Museo!” previsto per domenica 19 giugno dalle 17 alle 21, con apertura straordinaria.

L’evento si svilupperà in due fasi: la prima ludico-didattica destinata ai bambini attraverso una visita guidata ad hoc e la realizzazione di un laboratorio in cui sarà possibile sia visionare, che imparare a riconoscere alcuni reperti archeologici attraverso la scoperta della forma e dell’uso.

La seconda parte dell’evento, destinata ad un pubblico di adulti, in occasione dell’apertura straordinaria delle sale museali garantirà la visita alle collezioni esposte con accompagnamento in sala in orari programmati.