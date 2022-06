Sabato sera premiazione della terza edizione del Premio Letterario Nazionale “Dario Galli”

Si terrà sabato, alle 20, presso gli spazi all’aperto della tipografia Perri a Lamezia Terme, la serata di premiazione della terza edizione del Premio Letterario Nazionale “Dario Galli”’, organizzata da Grafichéditore.

La serata, moderata dalla giornalista Maria Scaramuzzino, anche quest’anno ha visto la partecipazione di numerosi autori decretandone il successo assoluto per “Magog”, di Paolo Ponzù Donato, dottore di ricerca in Letteratura e Filologia italiana presso l’Università di Firenze.

Un premio che accende i riflettori, attraverso la composizione letteraria, sulla figura di Dario Galli, personaggio di profonda e prolifica attività culturale.

Un artista di prestigio internazionale, un tempo poco conosciuto a livello cittadino ma che, attraverso il progetto del premio a lui dedicato, è stato presentato per la sensibilità culturale e civica non soltanto a livello calabrese, ma in un contesto nazionale.

Durante il corso della serata, arricchita dalla presenza di numerosi ospiti, si conosceranno le motivazioni del criterio di scelta della giuria che, presieduta dallo storico Italo Leone, ha ritrovato nel libro dello scrittore per diletto Paolo Ponzù Donato il perfetto connubio tra avventura, lingua, istituzione, accoglienza e umanità, inquadrandosi perfettamente nella cornice di un viaggio di formazione attraverso la letteratura realistica.