“Scopri il reperto, scopri il Museo” domenica dalle 17 alle 21 con apertura straordinaria

In occasione delle Gea – Giornate Europee dell’Archeologia (European Archaeology Days), il Museo archeologico Lametino presenta la programmazione dell’evento “Scopri il reperto, scopri il Museo” previsto per domenica dalle 17 alle 21 con apertura straordinaria.

Il tema di quest’anno, proposto dal Museo Lametino, si fonda sulla scoperta del Patrimonio Culturale come risorsa inclusiva per tutti i livelli di pubblico, un evento che vuole essere una riflessione sulla partecipazione al patrimonio culturale estesa a tutti i cittadini, includendo ogni fascia d’età, gruppi etnici, minoranze presenti sul territorio e persone con disabilità.

Per tali ragioni l’evento si svilupperà in due fasi: la prima ludico-didattica destinata ai bambini attraverso una visita guidata ad hoc e la realizzazione di un laboratorio in cui sarà possibile sia visionare che imparare a riconoscere alcuni reperti archeologici attraverso la scoperta della forma e dell’uso; imparare giocando attività che favorisce l’apprendimento in modo ludico, aiutando ad attivare i processi logici e di apprendimento ed a sviluppare la creatività e l’immaginazione.

La seconda parte dell’evento, destinata ad un pubblico di adulti, in occasione dell’apertura straordinaria delle Sale Museali garantirà la visita alle collezioni esposte con accompagnamento in sala in orari programmati.

Di seguito i dettagli dell’iniziativa di sabato 19 giugno:

Scopri il reperto!

Attività per i più piccoli a cura di Felicia Villella

17

Racconti a misura di bambino visita guidata kids

(max 15 bambini età 6-8 anni – durata attività circa mezz’ora)

17.30

Laboratorio creativo

(max 15 bambini età 6-8 anni – durata attività circa un’ora)

Scopri il museo!

Attività per adulti

17:30 | 18:30 | 19:30

Accompagnamenti in sala, visita alle collezioni museali

Posti disponibili: per la visita al museo ingressi a gruppi di 25 pax, per il laboratorio ludico-didattico più visita un gruppo massimo di 15 bambini (età 6 – 8 anni)