Domenica sera presentazione del libro “Donne che vestono d’Ortica”

Si terrà domenica, alle 20 nell’Antico Mulino delle Fate, la presentazione del libro “Donne che vestono d’Ortica” di Laura Calderini, Grafichéditore.

La serata nel segno delle donne, vedrà la presenza di numerose autorità ricreando in città una cornice tra sogno e realtà.

Dice Italo Leone, direttore della collana Calliope, nella sua prefazione, che al centro del racconto vi sono donne dotate tutte della “capacità di vestirsi metaforicamente d’ortica, di trovare ciascuna a suo modo le risorse per difendersi dalla prepotenza degli uomini. Protette dal loro vestito d’ortica, donne intelligenti del passato hanno gareggiato con gli uomini nella letteratura, nell’arte, nella medicina, nella scienza lungo tutto l’arco della storia umana”.

Un appuntamento culturale che si pone come ponte tra i due comuni di Orvieto e Lamezia Terme, con la testimonianza dell’associazione Fidapa delle due città, dei sindaci Paolo Mascaro e Roberta Tardani, arricchita dalle performances teatrali di Laura Beltrani.

A conclusione, un momento di conviviale sarà occasione per sottolineare la sinergia umana e culturale nel segno della sensibilità artistica.

La serata ha subito una variazione in ordine all’orario di inizio, in virtù della processione del “Corpus Domini” per consentire, se pur in ragionevole ritardo, di partecipare all’evento, nella condivisione del testo e del pensiero dei presenti, alla ricerca di ciò che si nasconde oltre il velo di ortica.