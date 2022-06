Anton Giulio Grande nella giuria del Rome International Fashion Film Festival

Si conclude stasera, alla Casa del Cinema di Roma, la prima edizione del Rome International Fashion Film Festival, diretto da Massimo Ivan Falsetta, e che vede la partecipazione, in qualità di componente della giuria, del Commissario straordinario della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande.

Un’iniziativa dedicata, appunto, ai fashion movies, con 90 film iscritti al contest e provenienti da ogni parte del mondo. La giuria – che è composta, oltre che da Anton Giulio Grande, da Janet De Nardis, Donatella Botti, Francesco Vigoriti, Costantino Comito, Antonio Puccio e Romeo Conte – è chiamata ad assegnare i premi ai migliori film, nelle categorie Fashion Short ed Eco Fashion Film, che comprende opere con un focus sulla produzione ecosostenibile.

Venerdì una serata ricca di novità, proiezioni e ospiti, per un Festival che unisce la creatività e i linguaggi di due mondi, quello del cinema e quello della moda: “due mondi che, in realtà, non sono poi così distanti, che si fondono senza confondersi, influenzandosi a vicenda”, come sottolineato dal Commissario straordinario della Calabria Film Commission, intervenuto sul palco insieme alla madrina del Festival, Anna Falchi. Proprio riprendendo le parole dell’attrice e conduttrice, Anton Giulio Grande ha ricordato, infatti, come non ci sia film che non abbia avuto dei capi iconici, ma anche – ha aggiunto – come gli stilisti trovino ispirazione spesso nel mondo del cinema: “personalmente penso che il mondo del cinema sia una delle più grandi fonti di ispirazione per il mondo dell’alta moda”.