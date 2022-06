“Con una mano nella mano del Signore e con l’altra nella mano del fratello” nuovo libro del Canonico Don Aldo Figliuzzi

È stato dato alle stampe per i tipi di Massimo Iannicelli Editore, un nuovo libro del Canonico Don Aldo Figliuzzi, Parroco della “Natività della Beata Vergine Maria” di Bella dal titolo: «Con una mano nella mano del Signore e con l’altra nella mano del fratello».

Il libro, di 272 pagine stampato su carta patinata e con le fotografie a colori, è diviso in due parti: — la prima ha per titolo «Sacerdote, chi sei?» nella quale si evidenziano alcuni tratti essenziali della figura del Presbitero attraverso le omelie pronunciate in questi ultimi venti anni dai Papi durante la Messa del Crisma; — la seconda, «Cooperatori della verità», invece, partendo dalla certezza che il sacerdote è colui che indica la via che conduce al cielo, cerca di fare tesoro dello splendido esempio di due grandi giganti dell’intelletto e della fede: Sant’Agostino e Benedetto XVI.

La pubblicazione esce nella ricorrenza del 20° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Don Aldo, avvenuta il 29 giugno del 2002 nella Cattedrale dei SS. Pietro e Paolo in occasione della festa patronale.

Il volume non è in vendita e, per espressa volontà dell’autore, è stato stampato in un limitato numero di copie.