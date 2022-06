Domani e dopodomani al Civico Trame di Lamezia Terme sarà in scena la pièce “Cirano…nasone di Bergerac”

Proseguono le rappresentazioni del festival Suddivisioni nell’ambito del progetto “Teatro Ragazzi una città in festa”.

Domani e dopodomani 29 e 30 giugno, a partire dalle 17, al Civico Trame di Lamezia Terme sarà in scena la pièce “Cirano…nasone di Bergerac” con gli attori della storica compagnia Teatrop che vanta la direzione artistica di Pierpaolo Bonaccurso. Il festival prevede un ricco calendario di eventi organizzati in Calabria, Sicilia e Puglia con attori che sono ormai riconosciuti come professionisti del teatro.

Le compagnie impegnate nelle tre regioni sono Molino D’Arte, Compagnia teatrop e La Casa Di Creta. Suddisivisioni vuol essere un punto di riferimento culturale per le comunità che ospitano gli spettacoli; un momento di scambio, socializzazione e di formazione. La kermesse teatrale vuol anche offrire la possibilità di creare un circuito a sostegno delle tournée delle compagnie professioniste, autrici di lavori e performance destinati alle giovani generazioni

La trama. Tra gags ed equivoci, il capocomico un po’ stralunato e la sua vivace compagnia, giungono infine alla recita. Rigorosamente in rima, come da testo originale, la storia del poeta-spadaccino viene tracciata nelle sue fasi più salienti. Le sue bravate a danno dei prepotenti, la lotta contro le ingiustizie, il suo amore inconfessato per la bella Rossana e gli incontri con lei innamorata del ben più bello Cristiano, fino al commovente epilogo finale, vengono rappresentate su questo palcoscenico itinerante.