L’esperimento sociale di Sebastiano Basile dà vita al primo film di fantascienza ambientato in Calabria. È nato come una sfida e l’1 luglio alle 20, presso la sala multimediale del complesso “Terme di Caronte”, sarà presentato al pubblico su invito “Koi Zero”, il primo film di fantascienza interamente ambientato in Calabria del regista ed esperto di effetti speciali Sebastiano Basile.

Si tratta di un’opera realizzata interamente con effetti digitali e in green screen, una vera e propria epopea che il creativo lametino è riuscito a mettere in campo con la volontà precisa di utilizzare le “persone” per condividere contenuti critici precisi sull’attualità, proiettandoli nel metaverso di una normalità in cui forse siamo già immersi senza rendercene conto.

La colonna sonora, coinvolgente e immediata, affidata a Lino Graziano, sorregge una trama fatta di spunti critici a cui i diversi partecipanti hanno dato vita con il proprio contributo emotivo e umano. «La gente – spiega Basile – ha sostituito già il mondo delle relazioni umane con quello virtuale e le opinioni sono più spesso affidate ai social che non alla condivisione dal vivo. Anziché scrivere sui post quello che pensavo di tutta la situazione che abbiamo vissuto e continuiamo a vivere, ho preferito utilizzare le tecniche cinematografiche digitali, incontrare le persone dal vivo e inserirle in un metaverso futuristico ma non troppo, mentre condividevamo magari il pranzo o la cena dopo la sessione di lavoro. È la mia forma di ribellione a un sistema che non mi piace. L’ho raccontato a modo mio».

La replica del film, stavolta aperta al pubblico, è programmata per il 12 luglio alle 21 presso il Teatro Comunale di Aiello Calabro nell’antico borgo rinascimentale che farà da cornice a una serata intensa.

Nel cast degli interpreti principali ci sono Claudia Vega, Mimmo Raoul Serratore, Giovanni Bartoletta, Valeria Sorrentino, Enza Serratore, Roberta Anania, Claudia Caruso, Laura Gigliotti. Tanti gli altri nomi di tecnici e personalità del panorama dell’intrattenimento che hanno dato il contributo a creare l’operazione: Vincenzo Miceli, Gianfranco Caputo, Luigi Serafino Gallo, Pasquale Bartoletta, Roberta Erika Caputo, Antonello Cariglino, Daniele Sgrò, Alessandro Coppola, Nicolino Volpe, Gianluca Campagna, Federico Bagnato, Elisabetta Diaco, Daniela Dattilo, Lorenzo Miceli, Giulio Silvestris, Simona Matarazzo, Mica Iuliana Vasilica, Innocenza Mamertino, Tony Talarico, Giuseppe Donato, Stefania Cupiraggi, Giovanni Donato, Francesca Donato.

Per realizzare il film su una Lamezia Terme fantascientifica, Basile ha utilizzato le persone di Lamezia Terme e che Lamezia potevano raccontare, con le sue sfumature linguistiche e l’espressività immediata che immette nell’operazione tutta l’ironia dirompente di chi ha pensato e messo insieme un’operazione davvero degna di una estate sorprendente. A sostenere l’impegno di Basile è il team BA17 che individua nel talento di Basile un nuovo elemento in grado di dare un apporto importante al progetto di rinnovamento dei contenuti sulla Calabria.