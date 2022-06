Terzo e ultimo appuntamento di “Ormeggi preview” con Sante Roperto e “La banda della regina”

Si conclude il calendario di iniziative “Ormeggi preview” con La banda della Regina di Sante Roperto, edito CentoAutori.

Il 30 giugno, dalle 19, al Chiostro di Lamezia Terme, l’autore, coadiuvato da Pasquale Allegro e da Daniela Grandinetti, racconterà le vicende di Alfredo Morselli.

Alfredo Morselli è un docente di storia che ha intrapreso un’indagine sulle vicende di un brigante protagonista della resistenza antifrancese all’inizio del 1800. Con lo scopo di recuperare alcuni documenti su epiche battaglie contro Napoleone, ritorna dopo tanti anni in Calabria, nei luoghi dove aveva trascorso la sua giovinezza. In poco tempo finisce sulle tracce di Pietro, il suo migliore amico, appassionato di scacchi ma scomparso venticinque anni prima. Alcuni incongruenti dettagli sul caso, lo spingono a credere che sia ancora vivo. Sullo sfondo di una terra controversa avvolta nel caldo di una torrida estate, Alfredo sarà accompagnato da un giovane giornalista calabrese lungo le insidie di un viaggio che si trasformerà presto in una triplice ricerca. Sul brigante, su Pietro e su se stesso.

L’iniziativa, ad accesso libero, è organizzata da Open Space APS in collaborazione con Chiostro Caffè letterario.”