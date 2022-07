Il Lamezia International Film Fest trasloca per il finale dal Parco della Pedichiusa al Tip Teatro

Le prime tre serate del LIFF9 hanno registrato molte presenze presso il Parco della Pedichiusa. La suggestiva location si è riempita di pubblico, accorso per incontrare gli ospiti del Festival e per assistere alle proiezioni.

Nelle ultime due serate la manifestazione, per motivi tecnici, si sposterà presso il Tip Teatro, dove già avvenivano le proiezioni pomeridiane del festival.

Il programma proseguirà inalterato, con gli ospiti di venerdì e sabato, e con gli appuntamenti esattamente come da calendario, subito dopo le proiezioni quotidiane e pomeridiane del concorso Colpo d’occhio e del Premio Paolo Villaggio, già svolte al Tip Teatro, palazzo storico e ambiente noto della cultura lametina.

Questa sera evento speciale con Mario Maria Giorgetti nel monologo “Enrico IV”. Il Monologo di Yannis Hott inizia da quando Enrico IV di Pirandello termina il dramma dopo che ha ucciso il rivale in amore, il Barone Tito Belcledi. Hott decide di riesaminare il caso di Enrico IV ripercorrendo la storia di vent’anni di isolamento, si fissa nel ruolo del suo travestimento di carnevale.

Hott cavalca il personaggio pirandelliano per esporre, per bocca di Enrico IV, in cui si nasconde Pirandello, la sua severa denuncia verso una società mascherata di follia.

Il monologo seguirà l’incontro con Ciro De Caro e Rosa Palasciano, rispettivamente regista e protagonista di Giulia. La proiezione del film rimane confermata alle 22.

Ideato e diretto dal critico GianLorenzo Franzì, il Lamezia International Film Fest si tiene a Lamezia Terme, dal 12 al 16 luglio 2022. Il progetto è stato finanziato dalla Calabria Film Commission attraverso l’avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria 2022.

In aggiunta la famiglia Saffioti ringrazia tutta l’organizzazione del Lamezia International Film Fest, il direttore artistico Gianlorenzo Franzì e tutti i volontari e gli operatori che collaborano con lui, per il premio “Antonio Saffioti per il sociale” che sarà assegnato nella serata conclusiva della rassegna, in programma domani.

Un riconoscimento che porta il nome di Antonio e celebra il cortometraggio, interno alla selezione ufficiale del concorso internazionale di cortometraggi “Colpo d’occhio”, e che, come lo stesso Franzì ha dichiarato in occasione del secondo memorial qualche settimana fa, esprime ciò che Antonio rappresentato e rappresenta per la comunità lametina, nell’impegno civile, nella presenza a ogni iniziativa culturale e di aggregazione della città. Uno degli ultimi eventi pubblici a cui ha partecipato, prima del blocco imposto dal lockdown di marzo 2020 e poi della sua dipartita, è stata propria l’edizione 2019 del Lamezia International Film Fest.

«Per noi è un onore che Antonio sia ricordato nel contesto di una manifestazione che è fiore all’occhiello dell’offerta culturale regionale ormai da tanti anni e ci auguriamo sia da stimolo per tutta la nostra comunità a sostenere, come faceva Antonio in ogni occasione, quanti, come tutte le persone che stanno dietro il Lamezia International Film Fest, si impegnano ogni giorno per raccontare una Calabria promotrice del bello e capace di mettere in rete le energie migliori» dichiara la famiglia.