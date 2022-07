Lunedì in onda “Quella drammatica estate del 1943 in Sicilia e Calabria”

Lunedì andrà in onda alle 20.30 su Essetivù (canali 94 e 98 del digitale terrestre) il film-documentario «Quella drammatica estate del 1943 in Sicilia e Calabria» per la regia del lametino Massimo Iannicelli.

Attraverso eccezionali filmati e fotografie d’epoca realizzati dai cineoperatori dell’8ª Armata Britannica tra luglio e settembre di quell’anno, l’autore ricostruisce in maniera originale uno dei periodi storici più drammatici e decisivi per le sorti del secondo conflitto mondiale in suolo italico. Si parte dallo sbarco sulle coste meridionali della Sicilia tra il 9 ed il 10 luglio, per finire con la liberazione di Cosenza avvenuta il 14 settembre successivo, che mise fine a quella che è passata alla storia come la «Campagna di Sicilia e Calabria».

Sebbene l’avanzata alleata nella nostra regione fu quasi priva di scontri armati di rilievo — per via della repentina ritirata delle truppe germaniche attestatesi a Cassino — la risalita non fu affatto facile a causa delle inadeguate vie di comunicazione del tempo e dei numerosi sabotaggi di ponti e viadotti da parte tedesca. Mentre le truppe statunitensi si imbarcarono a Messina per poi effettuare lo sbarco di Salerno l’11 settembre, le truppe britanniche e canadesi risalirono lentamente la Calabria dal versante tirrenico e ionico. Una ricostruzione storica drammatica che, per via della crudezza di alcune immagini, è vietata ai minori di anni 14, sebbene il docufilm rappresenti uno strumento di studio e di indagine storica utilissimo per gli studenti.