Giovedì presentazione dell’edizione 2022 di “Premio liriche e note sotto le stelle”

“Premio liriche e note sotto le stelle”, la serata – evento ideata e promossa dall’associazione culturale San Nicola guidata da Pino Morabito sarà presentata in conferenza stampa il 21 luglio alle 10.30, nella sala convegni delle Terme Caronte.

Anche per l’edizione 2022, l’iniziativa si terrà nella straordinaria oasi naturalistica del parco termale che la famiglia Cataldi mette a disposizione ogni anno per lo svolgimento della serata. Alla conferenza stampa parteciperanno i rappresentanti delle Terme Caronte Spa, gli esponenti dell’associazione e una delegazione dell’amministrazione comunale. Durante l’incontro con i giornalisti saranno illustrati i vari momenti dell’evento che, per questa edizione, ha in programma la partecipazione di illustri ospiti premiati e premianti.

Il premio “Liriche e note sotto le stelle” sarà assegnato al Generale di Brigata Guido Maria Geremia; al maresciallo dei Carabinieri Domenico Medici; alle Suore del Bambino Gesù che operano a Lamezia; al sindaco di Roccella Jonica Vittorio Zito. E, ancora, il premio alla memoria sarà assegnato alla Sig.ra Luisa De Leo Statti, esponente storica della sezione lametina dell’Unitalsi. Personalità eminenti che con la loro dedizione, il loro impegno, la loro competenza, hanno lasciato segni indelebili e continuano a tratteggiare importanti percorsi di crescita valoriale nei diversi ambiti della nostra società.

Anche per questa edizione ormai imminente, l’associazione assegnerà il premio “La rosa nel bicchiere”, ispirato al famosissimo componimento del poeta lametino Franco Costabile, fra i più grandi esponenti della letteratura italiana del Novecento. Il riconoscimento andrà all’ingegnere Gregorio Teti, direttore tecnico del centro protesi di Budrio, Roma e Lamezia. L’ingegnere Teti, è nativo di Catanzaro, dunque un calabrese doc che tiene alto in tutto il mondo il nome della terra di Calabria. “La rosa nel bicchiere” è realizzata dall’orafo lametino Eugenio Rocca.

Come avvenuto anche nelle precedenti edizioni, la serata – evento al parco termale sarà caratterizzata da diversi momenti: non solo premiazioni ma anche ‘incursioni letterarie’ di teatro in poesia con la declamazione di componenti dello scrittore Salvatore De Biase; non mancheranno gli spazi musicali curati dal Maestro Francesco Sinopoli.