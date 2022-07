Lamezia International Film Fest, i premi della nona edizione

La nona edizione del Lamezia International Film Fest, ideato e diretto da Gianlorenzo Franzì, si è appena conclusa.

Durante la serata di chiusura si è svolta anche la cerimonia di premiazione, all’interno della quale è stato decretato anche il vincitore del premio internazionale per i cortometraggi Colpo d’Occhio.

Ospite a sorpresa del festival, l’attrice Annalisa Insardà, che ha ricevuto il premio Made in Calabria, dedicato a interpreti e autori dei film prodotti dalla Calabria Film Commission, allo scopo di valorizzare il territorio calabrese grazie all’arte cinematografica.

Durante la serata è stato proiettato in anteprima il trailer di Chi ha ucciso Giovanni Losardo?, il docufilm scritto e diretto dalla giovane regista calabrese Giulia Zanfino e intepretato, tra gli altri, proprio da Annallisa Insardà, di prossima uscita nelle sale.

PREMIO LIGEIA AI MIGLIORI ESORDI D’AUTORE:

Ornella Muti (La moglie più bella)

Toni Servillo (Morte di un matematico napoletano)

Ciro de Caro (Spaghetti Story)

Lina Siciliano (Una femmina)

Bonifacio Angius (Ananda)

Marcello Cesena (Peggio di così si muore)

Andrey Khrzanhovsky

PREMIO PAOLO VILLAGGIO:

Rosa Palasciano (Giulia)

Marcello Cesena (Peggio di così si muore)

Ugo Dighero (Peggio di così si muore)

COLPO D’OCCHIO:

Miglior film, miglior attore: FEELING THROUGH, di Doug Roland, attore Robert Tarango

Miglior regia: Santiago Aguilera, per THE BOY & THE MOUNTAIN

Miglior attrice: Rebecca Liberati, per FIGLIE DELLE STELLE

Miglior sceneggiatura: aex equo, VITA NOVAX di Davide Porzio; LA BANYERA, di Sergi Malti Maltas

Premio Litweb: VITA NOVAX, di Davide Porzio (premio assegnato da Ippolita Luzzo, blogger e critica letteraria)

Premio Antonio Saffioti per il Sociale: IL MAI NATP, regia di Tania Innamorati e Gregory J. Rossi

PREMIO CONAD PER IL PUBBLICO:

Ornella Muti

PREMIO MADE IN CALABRIA:

Annalisa Insardà (attrice, autrice)

Saverio Tavano (regista, sceneggiatore)