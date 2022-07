Approvate le graduatorie provvisorie per gli eventi che la Regione Calabria avrebbe dovuto finanziare nel 2021, ma che arrivano però l’anno successivo, con risultati divisi per categorie.

Nel lametino in ambito letterario finanziati l’associazione culturale Muricello (20.000 euro) di San Mango d’Aquino e Open Space (20.000) di Lamezia Terme.

In ambito teatrale territoriale l’associazione Giovani Artisti Lametini Associati ottiene 7.974 euro, mentre non viene finanziata per esaurimento delle risorse la proposta della lametina Art-Music&Co e l’istituto superiore di studi musicali Tchaikovsky da 30.000 euro nell’ambito orchestra, opera lirico-sinfonica, jazz, canto classico e danza.

Fondi esauriti anche per la richiesta di San Pietro a Maida da 50.000 euro per la sezione mostre, quella della lametina Strade Perdute da 24.721.

Tra le esibizioni musicali finanziato il Color Fest (27.317), l’associazione A Regola D’Arte (30.000), I Vacantusi (30.000), rimaste fuori per esaurimento risorse Pieffe Comunicazione (18.791,50), Ecsdance Art (29.995), Reportage (23.187), Show Net (30.000), TeatroP (30.000), Comune Conflenti (23.400), Comune di Maida (24.310), Mammut Teatro (9.750), Rubbetino Editore (22.840), Ricrii (9.898,35), Comune di Motta Santa Lucia (16.250).

Non ammesse l’associazione Animula, Fondazione Trame, Associazione Una Voce Tante Voci, Fondazione Italiani.it, Associazione Rambaldi, Ama Calabria, Sistema Bibliotecario Lametino.