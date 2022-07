Ama Calabria tra le 4 proposte ammesse nella graduatoria provvisoria per i finanziati dal Fus 2022/24

Esiti provvisori per l’avviso relativo a “l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163” per il triennio 2022-2023-2024, tenuto conto della situazione determinata dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

Delle due propose avanzate da Lamezia Terme, ammessa quella dell’Ama Calabria, reputando che «il progetto risulta sia dal punto qualitativo che quantitativo pienamente ammissibile e coerente con le finalità dell’Avviso e di Grande Evento».

Ammesse in Calabria solo altre 3 proposte, presentate da Primavera dei teatri, Magna Grecia Eventi, Fondazione Armonie D’Arte.

Esclusa invece quella avanzata da TeatroP, poiché le verifiche regionali contestano che non figuri fra i finanziati di contributo sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) – di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e ss.mm.ii. e di contributi di cui alla legge 14 nocembre 2016, n. 220 e ss.mm.ii., nel triennio 2018-2020.