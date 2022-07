Oggi e domani a Palazzo Nicotera i casting di figuranti per il film “Madame Luna”

Patrocinio concesso dalla giunta Mascaro alla Produzione Dugong Films srl per le riprese cinematografiche del film “Madame Luna” di Daniel Espinosa previste in Calabria dal 22 agosto al 16 settembre.

La delibera concede l’uso degli immobili confiscati esistenti presso il villaggio Lamezia Golfo, arredati ed inutilizzati anche in ultimo per mancanza di domande per l’emergenza Ucraina, oltre che la diponibilità ad organizzare oggi e domani, presso la corte interna di Palazzo Nicotera, la realizzazione delle audizioni delle figurazioni per le riprese cinematografiche.

Si sono cercati, in particolare, figurazioni di origine africana ma, in misura minore, anche italiani. La partecipazione ai casting non prevede alcun compenso, mentre coloro che saranno selezionati e parteciperanno alle riprese del film, saranno regolarmente retribuiti secondo CCNL Generici.

Possono partecipare ai casting i candidati di origine straniera (africani, arabi, asiatici) o italiana, delle età indicate di seguito:

uomini e donne: tra 18 e 70 anni;

bambini e bambine: tra 6 e 12 anni;

ragazzi e ragazze: tra 12 e 17 anni.

I bambini/e e ai ragazzi/e possono presentarsi solo se accompagnati dai genitori.