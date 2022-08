Martedì incontro in Comune con le organizzazioni del Terzo Settore in merito al bando “Biblioteche e Comunità”

Essendo l’amministrazione comunale lametina interessata a valutare una eventuale partecipazione al bando pubblicato dal Cepell e dalla Fondazione per il Sud “Biblioteche e Comunità, seconda edizione” per innovare e incrementare la fruibilità e i servizi offerti dalla Biblioteca Comunale “Oreste Borrello”, al fine dell’individuazione di possibili partner, è stato organizzato un incontro con gli organismi del Terzo Settore interessati e già iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

Se il bando scadrà il 13 settembre, martedì alle 10 nella sala Giunta del Palazzo Municipale sito in via Arturo Perugini si terrà un primo confronto, informando anche gli organismi del Terzo Settore in merito all’avviso pubblico per proposte di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al MIC pubblicato dal Ministero dei Beni Culturali