Presentato progetto da 172.000 euro per rendere più accessibile la biblioteca comunale lametina

Deliberata nell’ultimo giorno utile dalla giunta Mascaro l’adesione all’avviso pubblico nell’ambito del PNRR: Investimento 1.2 ” Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione europea.

Si è deciso di candidare la biblioteca comunale “Oreste Borrello” per gli interventi di fascia B (importo complessivo 103.214.700 euro, con un tetto massimo fino a 500.000 per singolo progetto, per un minimo di 200 interventi) prevedendo un progetto da 172.000 euro, con 120.383,20 per forniture e lavori divisi tra:

implementazione del sito web dell’istituto 15.933,20 euro

interventi segnaletica percorsi esterni accesso museo 2.000 euro

interventi percorsi accesso struttura 4.400 euro

realizzazione parcheggi riservati auto con contrassegno 700 euro

interventi immagine architettonica ingresso 2.200 euro

acquisto arredi punti informativi, biglietterie, distribuzione 5.200 euro

interventi adattamento servizi igienici 24.000 euro

interventi per consentire accesso a quote diverse 3.500 euro

intervento ed inserimento dispositivo esperienza di visita autonoma 12.500 euro

strumenti per una fruizione ampliata 2.850 euro

acquisto ed installazione dispositivi supporto/ausili superamento disabilità 5.600 euro

audioguide e qr code, software, hardware 27.000 euro

formazione accoglienza cortese 3.000 euro

formazione operatori visite guidate 4.000 euro

implementazione nel piano di sicurezza ed emergenza 3.500 euro

implementazione e il miglioramento dei temi dell’accessibilità 4.000 euro

Già in precedenza l’amministrazione comunale aveva candidato Palazzo Nicotera per un altro tipo di finanziamento, quello relativo al recupero di giardini storici, con però proposta non finanziata, mentre in settimana si erano incontrati gli enti del terzo settore per vagliare l’ipotesi di un partenariato al fine di partecipare ad altro avviso destinato all’implementazione dei contenuti e dei fruitori della biblioteca (al netto dei problemi esistenti legati agli orari di apertura e climatizzazione interna alla struttura).