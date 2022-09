Un laboratorio “pensato per chi ha già scritto una storia, o per chi non sa bene da dove cominciare” della scuola Holden, condotto da Elena Giorgiana Mirabelli, si terrà a Civico Trame dal mese prossimo grazie alla collaborazione con Mammut Teatro e Libreria Tavella.

Nella presentazione si spiega che «si studieranno gli strumenti e le tecniche necessari a costruire una narrazione. Si partirà dall’incipit, per crearne uno che catturi l’attenzione di chi legge. Si imparerà come dar vita a personaggi memorabili e come costruire un ambiente realistico in cui farli muovere, per poi riflettere sul montaggio di una storia e sulla gestione delle diverse linee temporali. Si scriverà tanto e, soprattutto, si riscriverà, dando voce alla propria interiorità e a tutto ciò che si ha da dire».

Gli appuntamenti, fissati nei giorni 29 ottobre, 12 e 26 novembre, 10 e 17 dicembre, si terranno dalle 15 alle 18, con costo totale fissato in 350 euro ed iscrizioni aperte online.