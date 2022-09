Riprese del film “Madame Luna” di Daniel Espinosa in questi giorni in corso anche nelle vie dei centri di Nicastro e Sambiase

Dopo le riprese effettuate settimana scorsa lungo la strada di accesso alla spiaggia ed al Pontile situato nell’Area ex SIR, la produzione del film “Madame Luna” di Daniel Espinosa prodotto dalla Dugong Films si sposta in questi giorni in altre zone di Lamezia Terme con relative modifiche del traffico.

Oggi dovrebbero terminare le scene girate su via Sabotino, con strada chiusa nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via Montegrappa da un lato e Viale Stazione dall’altro, nella zona di San Pietro Lametino, ed iniziare le operazioni nei pressi dei centri storici di Nicastro e Sambiase.

L’istituzione del divieto temporaneo di sosta con rimozione forzata ambo i lati:

dalle 9 di oggi fino alle 15 di domani su:

Piazza Fiorentino;

Via Matarazzo tratto di strada compreso tra Piazza Fiorentino e Via G. Matteotti;

Via Fiorentino tratto di strada compreso tra Piazza Fioerntino e Via Petrarca;

Via Marconi tratto di strada compreso tra Piazza Fiorentino e il civico 274 di Via Marconi.

Dalle 14 di oggi alle 21 di domani su:

Piazza Sacchi;

Via Ponte Sant’Antonio tratto di strada compreso tra Via Indipendenza e Via San Giovanni;

Pizza San Giovanni e Vico san Giovanni.

Dalle 21 di domani alle 1 di giovedì su:

Via Isonzo;

Via del Macello Vecchio;

Via A. D’Ippolito tratto di strada compreso tra Piazza Ardito e Via R. Matarazzo;

Via M. Paola tratto di strada compreso tra Piazza Amendola e Via A. D’Ippolito.

L’istituzione del divieto temporaneo della circolazione per tutte le categorie di veicoli ad esclusione di quelli di Polizia e di Emergenza durante le riprese su: