Domani le Giornate Europee del Patrimonio celebrate anche dal Museo Archeologico Lametino

In occasione delle GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) previste per il 24 e il 25 settembre dedicate al tema “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro” il Museo Archeologico Lametino nella giornata di domani ha previsto un’apertura straordinaria dalle 18 alle 22.

Il tema Sustainable Heritage scelto dal Consiglio di Europa è stato ampliato nel nostro Paese per costituire un’occasione di una riflessione sul contributo che il Patrimonio culturale e paesaggistico può offrire alla costruzione di un futuro sostenibile

L’iniziativa prevede un momento dedicato espressamente alle famiglie e al pubblico dei più piccoli, in cui grazie alla collaborazione con il Teatrop di Lamezia Terme il servizio museale si traduce in opportunità creativa, momento ludico per condividere e confrontarsi.

L’apertura serale costituirà un’occasione per scoprire, visitare e vivere insieme alla Direttrice del Museo Simona Bruni e al suo staff gli spazi del Museo Archeologico Lametino.

Per l’occasione saranno effettuate narrazioni guidate a cura di Stefania Mancuso, collaboratore archeologo.

Di seguito i dettagli dell’iniziativa:

Saluti

ore 18:15

Simona Bruni, Direttore Musei Archeologici Lametino e Mètauros

Attività per famiglie

ore 18.30 – 19.30

Cartastorie

Cappuccetto Kamischibai

Spettacolo laboratorio con manipolazione della carta e interazione con i bambini del pubblico

A cura di Teatrop

Regia di Maria Assunta Calvisi e Piepaolo Bonaccurso

Con Greta Belometti e Piepaolo Bonaccurso

La partecipazione allo spettacolo a cura di Teatrop è gratuito

Attività per gli adulti

ore 19:30

Narrazioni guidate

Reperti e Storie

Narrazione guidata a cura di Stefania Mancuso, Collaboratore Archeologo

All’interno delle sale museali sarà possibile visitare Art Texture_Contaminazioni d’arte

a cura di Simona Caramia e Francesca Giordano, opere di Tommaso Palaia e Caterina Arcuri