Per il 2023 la giunta Mascaro ripropone Lamezia Summertime per i finanziamenti regionali

La giunta Mascaro ricandida il progetto del Lamezia Summertime nell’ambito dell’avviso regionale “Eventi di promozione culturale anno 2022”.

La manifestazione, che ha trovato il proprio svolgimento per diverse estati, era nata sotto l’amministrazione Speranza e trovato continuità anche sotto quella Mascaro, in forme ed attuazioni diverse, venendo poi negli ultimi 2 anni rallentata da pandemia e scelte legate ai finanziamenti.

Se l’ultima edizione è del 2020, torna ora in auge anche in funzione dei parametri imposti dalla Regione, ovvero eventi:

realizzati per almeno 8 annualità anche non consecutive, negli ultimi 15 anni, all’interno di beni culturali e ambientali quali: aree archeologiche, aree museali, edifici storici e di pregio, centri storici, aree e parchi naturali, anfiteatri, teatri, luoghi e località di maggiore attrattività turistica che hanno i requisiti necessari per la realizzazione di eventi;

comprovata presenza di artisti di caratura nazionale e/o internazionale;

abbiano sostenuto, per la realizzazione dell’evento, un costo medio documentato non inferiore a 100.000 euro desumibile da 3 edizioni, negli ultimi 8 anni, non consecutive.

Si ripropone così la collaborazione con Arci Lamezia Terme/Vibo Valentia per un calendario che sarà realizzato nell’anno 2023, con per compartecipazione nell’ambito di: impiego del proprio personale per come previsto dall’avviso in questione per una quota pari a 25.300 euro; un contributo pari a 8.000 euro; una eventuale compartecipazione in misura del 50% nell’ipotesi di accertati mancati incassi per un importo pari a 3.550 euro.

L’importo totale del progetto sarà di 152.0000, con finanziamento richiesto alla Regione pari alla quota massima del 70% prevista da bando e nel limite dei 100.000 euro fissato.