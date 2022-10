Riapre il TIP Teatro: subito laboratori e spettacoli RICRII

Dopo la pausa estiva, che ha visto la compagnia Scenari Visibili impegnata durante Calabria Showcase (con Il Vespro della Beata Vergine) e Primavera dei Teatri, a Catanzaro, ripartono gli spettacoli e i laboratori al TIP Teatro di Via Aspromonte a Lamezia. Il circolo culturale, gestito dalla storica compagnia teatrale, apre così il suo sesto anno di attività, allargando anche l’offerta dei propri laboratori.

Si parte quest’oggi, martedì 4 ottobre alle 18, con la presentazione de “L’attore e l’immagine”, laboratorio di recitazione cinematografica a cura di Saverio Tavano. Il laboratorio permetterà di apprendere i metodi e le tecniche fondamentali della recitazione cinematografica, quali l’interpretazione di un testo, lo studio del personaggio, l’uso del linguaggio del corpo e della voce, la preparazione ad un provino con l’uso di una telecamera.

Giovedì 6 ottobre, alle 21, parte invece la nuova edizione di RICRII, la storica stagione di teatro contemporaneo che Scenari Visibili allestisce da ben diciannove anni: spettacolo d’anteprima, “Lady Grey” di Will Eno, con Alice Giroldini e la regia di Marco Maccieri. Una produzione Centro Teatrale MaMiMò e Teatro Nazionale Genova; Premio Miglior Spettacolo e Miglior Attrice ad Alice Giroldini e Premio della Stampa al Roma Fringe Festival 2022.

Sabato 8 ottobre, alle 18, è fissata la ripartenza del Cantiere Laboratorio Teatro, KALT, giunto ormai al nono anno consecutivo. Una vera e propria scuola di teatro, guidata da Dario Natale, rivolta a tutte le fasce d’età, e che continua ad animare le sale del TIP per tutto l’anno. Sabato sarà l’occasione per presentare il nuovo anno e per accogliere tutte le iscrizioni.