Risveglio a secco nella zona di Sambiase, lavori in corso sul guasto alla condotta

Nuovo guasto comunicato dalla Sorical sulla condotta idrica cittadina con disservizi che dureranno per tutta la giornata. Per la rottura della condotta di adduzione Sambuco – Sambiase Basso è stata interrotta la fornitura idrica ai serbatoi di Sambiase basso, Sambiase Alto e Caronte. La stessa condotta era stata oggetto di lavori da parte di Sorical a novembre.

Nella giornata odierna ci saranno disservizi nel centro abitato do Sambiase, Sambiase Alto, via Cerasolo, via delle Rose, Viale San Bruno e Caronte.

I lavori sono in corso e ad ultimazione sarà ripristinata la fornitura idrica, presumibilmente nella tarda serata.