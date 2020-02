Rocambolesco incidente su via del Progresso all’uscita di un supermercato. Per cause in corso di accertamento è avvenuto l’impatto tra due auto, con conseguente ribaltamento di uno dei mezzi coinvolti.

Traffico rallentato sull’arteria di ingresso in città, con gli agenti della polizia locale impegnati nelle operazioni del caso, mentre i sanitari del 118 sono intervenuti per prendere in carico i feriti nell’impatto.

Tre in totale le persone a bordo delle vetture che, ferite in modo non grave, venivano affidate al cure personale medico del Suem 118 che procedeva a prestare le cure richieste dal caso sul posto.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza delle vetture e della zona interessata, con via del Progresso chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso ed attualmente il traffico ripreso su unica corsia.