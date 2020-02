Esercito, attività informativa per spiegare la ferma prefissata di un anno (Vfp1)

Una tappa anche in provincia di Catanzaro per l’Open day Vfp1 dell’attività informativa/promozionale dedicata ai candidati VFP1 della Calabria dell’Esercito. La prima tappa è in programma il prossimo 18 febbraio 2020, alle ore 09:30, nella Caserma “Settino” di Cosenza, sede del 1°reggimento Bersaglieri.

La seconda, il giorno successivo alle 9 nella caserma Calo a Lamezia Terme sede del 2° reggimento Aviazione Leggera dell’Esercito.

“L’attività – fa sapere l’esercito in una nota stampa – prevede la proiezione di alcuni video promozionali inerenti le diverse specialità dell’Esercito, un briefing esplicativo sulla storia della Forza Armata e sull’iter concorsuale previsto dal bando di concorso VFP1 (ferma prefissata di un anno), e una sessione dimostrativa sull’attività addestrativa”.