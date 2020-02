A luglio affidamento telefonico di pulizia dei rifiuti da Scordovillo, ora la revoca per interdittiva antimafia

Gli omissis nell’atto la fanno da padrone, ma il titolo ed il corpo del testo chiariscono l’oggetto della determina pubblicata oggi: per l’interdittiva antimafia che ha colpito la ditta ora, viene revocato l’affidamento dei lavori di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti combusti e speciali pericolosi e non l’11 luglio dello scorso anno in Via Paul Harris lato Fosso Fella adiacente al Campo Rom di Scordovillo.

«La Prefettura di Vibo Valentia in riferimento alla richiesta del 13/12/2018 ns. prot. n. 55061, per informazioni di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 159/2011 e come modificato dal D.Lgs. n. 218 /2012 ha trasmesso in forma riservata informativa antimafia di carattere interdittivo avente prot. n. 7390 del 17.02.2020, acquisita al protocollo n. 11138 del 17.02.2020» si legge nella determina, sebbene la vicenda riguarda però atti dell’estate precedente.

La Commissione Straordinaria con nota del 25 luglio aveva formulato le direttive al Settore comunale competente per «l‘attuazione di interventi concordati in sede del Comitato Provinciale per I’Ordine e la Sicurezza Pubblica, mirate ad attuare misure immediate atte a prevenire il perpetrarsi di eventi analoghi a quelli occorsi in data 11 luglio».

Sono stati così stanziati 50.000 euro per la rimozione trasporto e smaltimento di rifiuti combusti e speciali pericolosi e non presenti sulla strada di accesso al campo nomadi di Scordovillo, lato Fosso Fella, nell’area interessata dall’incendio sono state attivate le procedure di gara da parte del Servizio Ambiente.

Agli inviti inviati il 6 e 9 agosto nessuna delle 5 ditte contattate ha però risposto, anche per via delle ferie secondo il Comune, con nuovo tentativo a vuoto il 12 agosto differendo da 3 a 8 giorni il periodo entro cui intervenire. Così si è passata alle vie brevi: «l’Ufficio Ambiente, vista l’urgenza, ha provveduto a ricontattare telefonicamente le ditte presenti sul territorio corrispondenti a quelle a cui era stata inviata l’offerta per conoscere la disponibilità ulteriore sull’affidamento diretto degli interventi».

Solo l’Euro Edil Impianti s.r.l. di San Gregorio d’Ippona il 27 agosto ha risposto al telefono, presentando l’11 settembre un preventivo rimodulato secondo le indicazioni di via Perugini comprendente:

Rimozione e stoccaggio temporaneo in apposita area di rifiuti percolosi contenenti cemento amianto (eternit)

Raccolta in cumulo/i del rifiuto combusto con ausilio di mezzi e attrezzature idonee, supportata in prevalenza da operazioni manuali, da eseguirsi con personale specializzato al fine di evitare il più possibile la miscelazione con terreno vegetale

Selezione e rimozione dei rifiuti ingombranti classificabili a vista palesemente non pericolosi e comunemente gestibili ( mobili, divani, RAEE, ecc.), e dei Rifiuti urbani non differenziati CER 200301,con l’ausilio di casse scarrabili fornite dall’Ente appaltante mediante la società erogatrice del servizio urbano

Operazioni di campionamento dei rifiuti, per la predisposizione dei rapporti di prova per la classificazione dei rifiuti

Per lavori precedenti, effettuati dalla stessa ditta nel ripulire l’area di ingresso del campo rom dai rifiuti, era già stato richiesto il controllo dei requisiti di ordine generale per la partecipazione a dicembre 2018, e di quelli in via Perugini si ci era fidati anche a settembre 2019. A febbraio 2020 però dalla Prefettura di Vibo Valentia arriva l’interdittiva, mesi dopo l’esecuzione però dell’intervento.