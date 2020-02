Operazione Nuove Leve, riformata parte della sentenza pronunciata nel 2018

La corte d’appello di Catanzaro, ha riformato alcune parti della sentenza pronunciata dal Tribunale di Catanzaro del 21 settembre 2018 a carico degli indagati che avevano deciso di farsi processare con il rito abbreviato dopo gli arresti scaturiti dall’operazione “Nuove leve” scattata a Lamezia Terme.

La decisione era stata appellata da Vincenzo Giampà, Eugenio Giampà, Roberto, Castaldo, Gregorio Scalise, Giuseppe Paone, Francesca allegro, Michele Muraca, Maria Muraca, Francesco Mario De Vito, Danilo Cappello, Andrea Mancuso e Vigliaturo Vincenzo.

Assoluzioni e rideterminazioni di pena

Leggi anche

La corte ha assolto Eugenio Giampà, Gregorio Scalise (ordinandone la scarcerazione), Francesco Mario De Vito, Danilo cappello (Ordinandone la scarcerazione), e Andrea Mancuso, Vincenzo Vigliaturo, per non aver commesso uno dei reati a loro ascritti. I giudici hanno rideterminato le pene per Michele Muraca passa da 6 anni e 600 euro di multa a 2 anni e 8 mesi di reclusione, Francesco Marco De Vito passa da 9 anni e 4 mesi a cinque anni e 4 mesi di reclusione e 4.000 euro di multa, Andrea Mancuso da quattro anni e tre mesi a 3 anni , Vincenzo Vigliaturo da quattro anni e tre mesi a 3 anni di reclusione. Restano invariate le altre decisioni.

Il collegio difensivo era composto, tra gli altri, da Francesco Iacopino, Antonio Larussa, Lucio canzoniere, Antonio Lomonaco, Wanda Bitonte, Francesco Gambardella.