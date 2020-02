Due scosse di terremoto scuotono la costa tirrenica

Una scossa di terremoto di magnitudo stimata inizialmente tra 4.3 e 4.8 è stata avvertita sulla costa tirrenica con epicentro nella provincia di Cosenza.

Poco prima un’altra scossa, stimata tra 3.1 e 3.6 alle 16:56, aveva interessato il Tirreno a largo della costa cosentina.

Il sisma è stato avvertito anche a Lamezia Terme, Catanzaro e in diverse zone della Calabria. Al momento non si registrano danni a persone e cose ma nella città bruzia molta gente è scesa in strada per la paura.

AGGIORNAMENTO

La stima definitiva delle due scosse di terremoto è di magnitudo 4.4 alle 17:02 a 2 km ad est di Rende ad una profondità di 10 km. La precedente di magnitudo 3.4 alle 16:56 a 7 km di profondità nel Tirreno al largo di Paola.